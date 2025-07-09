09 июля 2025

Екатеринбуржец напал на пенсионерку из-за кепки. Видео

Екатеринбуржец напал на пенсионерку на детской площадке из-за кепки сына
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина гулял на площадке с коляской и старшим сыном
Мужчина гулял на площадке с коляской и старшим сыном Фото:

В Екатеринбурге мужчина напал на пожилую женщину на детской площадке в районе Академический после конфликта из-за кепки, которую пенсионерка отобрала у его сына. Об этом рассказали соседи в соцсетях.

«По словам соседей, мужчина гулял с коляской и старшим ребенком. Мальчишка зачем-то стал лезть к бабуле с внучкой и хлопать ее по голове своей кепкой. Отец вроде как пытался его успокоить, но пацан продолжил. Тогда пенсионерка психанула и забрала у него шапку. После этого папаша полез с кулаками», — рассказали в telegram-канале Ural Mash. Инцидент попал на видео.

Ранее очевидцы уже делились видео, где четко видно, как мужчина толкнул пенсионерку с ребенком на забор. После произошедшего мужчина спокойно ушел со своими детьми с площадки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге мужчина напал на пожилую женщину на детской площадке в районе Академический после конфликта из-за кепки, которую пенсионерка отобрала у его сына. Об этом рассказали соседи в соцсетях. «По словам соседей, мужчина гулял с коляской и старшим ребенком. Мальчишка зачем-то стал лезть к бабуле с внучкой и хлопать ее по голове своей кепкой. Отец вроде как пытался его успокоить, но пацан продолжил. Тогда пенсионерка психанула и забрала у него шапку. После этого папаша полез с кулаками», — рассказали в telegram-канале Ural Mash. Инцидент попал на видео. Ранее очевидцы уже делились видео, где четко видно, как мужчина толкнул пенсионерку с ребенком на забор. После произошедшего мужчина спокойно ушел со своими детьми с площадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...