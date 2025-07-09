В Екатеринбурге мужчина напал на пожилую женщину на детской площадке в районе Академический после конфликта из-за кепки, которую пенсионерка отобрала у его сына. Об этом рассказали соседи в соцсетях.
«По словам соседей, мужчина гулял с коляской и старшим ребенком. Мальчишка зачем-то стал лезть к бабуле с внучкой и хлопать ее по голове своей кепкой. Отец вроде как пытался его успокоить, но пацан продолжил. Тогда пенсионерка психанула и забрала у него шапку. После этого папаша полез с кулаками», — рассказали в telegram-канале Ural Mash. Инцидент попал на видео.
Ранее очевидцы уже делились видео, где четко видно, как мужчина толкнул пенсионерку с ребенком на забор. После произошедшего мужчина спокойно ушел со своими детьми с площадки.
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