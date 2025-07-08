Паслер рассказал Мишустину, на что потратит прощенные Путиным 33 млрд

На ЖКХ, транспорт, ремонт дорог и переселение свердловчан из ветхого жилья будет потрачен долг региона по бюджетным займам в размере 33 миллиарда рублей (две трети задолженности, которая образовалась на 1 марта 2024 года), которые в 2024 году поручил списать президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер, отвечая на вопрос премьер-министра страны Михаила Мишустина, прилетевшего в Екатеринбург с рабочим визитом.
«За счет планируемого списания региону задолженности по бюджетным займам в размере 33 млрд рублей предполагается половину суммы направить на модернизацию систем коммунального хозяйства. Остальная часть средств пойдет на обновление транспорта, ремонт дорог и переселение из ветхого жилья», — цитирует Паслера корреспондент URA.RU.
В апреле 2025 года врио губернатора сообщил, что госдолг региона приближается к 150 миллиардам рублей. Это основной в 92 миллиарда рублей, плюс, неотраженные ранее концессии в 50 миллиардов рублей.
Мишустин также напомнил Паслеру о необходимости строительства знакового для страны проекта — кампуса на базе УрФУ. Свыше 20 миллиардов рублей выделено из федерального бюджета на работы по запуску второй очереди. Три новые корпуса кампуса УрФУ должны сдать до конца 2025 года.
Премьер-министр поблагодарил врио губернатора за организацию «Иннопрома» и пожелал удачи в предстоящих выборах. Пройдут они в регионе с 12 по 14 сентября. Заявления в избирком подали шесть человек: помимо Паслера это депутат свердловского заксо Рант Краев, вице-спикер заксо Александр Ивачев, редактор информагентства «Контроль» Динамудин Садихов, депутаты Госдумы Андрей Кузнецов и Станислав Наумов (заявивший о снятии своей кандидатуры с выборов, но пока не подавший документы).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.