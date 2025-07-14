Команда проекта «Челябинский троллейбус» запустила усовершенствованную программу обучения водителей. Главное отличие курсов — подготовка проходит на новом подвижном составе. Курсы полностью оплачиваются будущим работодателем, рассказал URA.RU руководитель обособленного подразделения «Группы Синара» в Челябинске Илья Таболин.
«Сегодня в штате транспортного предприятия работают 197 водителей. Для запуска всех запланированных троллейбусных маршрутов нужно принять минимум такое же количество человек. Для этого компанией проработан вопрос организации курсов водителей в обновленном формате. Обучение проходит с нуля и полностью оплачивается будущим работодателем», — пояснил URA.RU Таболин.
Запуск новой программы позволит ускорить комплектование штата для запуска следующих троллейбусных маршрутов в Челябинске. В настоящее время одновременно обучаются 45 человек в двух группах, не зафиксировано ни одного отказа от обучения. В период прохождения обучения выплачивается ежемесячная стипендия, размер которой регулярно повышается. Сегодня она составляет 45 тысяч рублей. «В целом же, в подготовку одного водителя компания вкладывает порядка 500 тысяч рублей», — добавил Таболин.
Главное отличие обновленных курсов заключается в том, что подготовка проходит на новом подвижном составе. Также уделяется внимание психологическому настрою водителей на работу.
Изменения коснулись самой площадки, а также подходов к обучению и порядка комплектования групп. Программа курсов разработана совместно с учебным центром «Перспектива» и согласована с Госавтоинспекцией по Челябинской области.
Для иногородних предусмотрено несколько компенсаций: на аренду жилья на время обучения и на проезд до места обучения. После окончания курсов студентам гарантировано официальное трудоустройство с возможностью дальнейшего повышения квалификационной категории. Предоставляется муниципальное жилье на условиях коммерческого найма.
Для водителей троллейбуса действует льготный выход на пенсию. Для женщин — в 50 лет при стаже работы водителем 15 лет, для мужчин — 55 лет при стаже работы водителем 20 лет.
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