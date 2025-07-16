Врио свердловского губернатора Денис Паслер взял с главы минтранса Александра Толкачева обещание, что к 30 июля на 42 километре ЕКАД возле Шувакиша запустят движение по мосту. Работы должны были завершить еще 15 июля, но сроки сдвинулись из-за затягивания работ подрядчиком. Тему обсуждали сегодня на заседании правительства.
«Вы обещали завершить работы на 42-м километре 15 июля, не только мне – людям обещали. Сегодня я вижу срыв сроков. Люди и бизнес ждут завершения ремонта больше года. Давайте уже без вариантов: до 30 июля движение должно быть запущено. Держите ситуацию под личным контролем, это будет уже ваша персональная ответственность», – обратился Паслер к Толкачеву.
Министр признал, что подвел и губернатора, и тех, кому публично обещал запустить движение по мосту еще 15 июля. "Достаточно долго бетон набирал прочность, и конечно, низкие темпы производства работ. <…> На сегодняшний день вся бетонная работа на эстакаде завершена. Осталось нанесение гидроизоляции, монтаж водоотвода, укладка асфальта, установка знаков, снятие ограничения. <…> Мы приложим все усилия для того, чтобы запустить движение 30 июля», – отметил Толкачев.
Паслер в свою очередь добавил, что если подрядчики затягивают сроки работ, то нужно их менять. Ремонтом на этом участке занимается московская компания «АвтодорСтрой». Зимой они работы приостанавливали, а потом в утвержденные контрактом сроки уложиться не успели. Сейчас на объекте работают 15 человек, и как говорит сам подрядчик, на темпы работ повлияла и нехватка рабочих. Были также задержки с поставкой материалов.
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