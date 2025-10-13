В поселке Лосиный (Свердловская область) объявили в розыск 17-летнего Давида Ракова. Подросток без вести пропал 12 октября, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
«Розыском пропавшего занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 343 694-75-00 или 112, 102», — пояснили волонтеры.
Рост парня — 182 сантиметра, темные глаза, русые волосы. На момент пропажи был одет в спортивные коричневые штаны, белые кроссовки, худи и темно-коричневую куртку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!