В свердловском поселке загадочно пропал подросток. Фото

В поселке Лосиный второй день не могут найти 17-летнего подростка
Парня ищут с 12 октября (архивное фото)
Парня ищут с 12 октября (архивное фото) Фото:

В поселке Лосиный (Свердловская область) объявили в розыск 17-летнего Давида Ракова. Подросток без вести пропал 12 октября, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«Розыском пропавшего занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 343 694-75-00 или 112, 102», — пояснили волонтеры.

Рост парня — 182 сантиметра, темные глаза, русые волосы. На момент пропажи был одет в спортивные коричневые штаны, белые кроссовки, худи и темно-коричневую куртку.

