Президент России прибыл на ММК

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Владимир Путин начал план мероприятий в Магнитогорске
Владимир Путин начал план мероприятий в Магнитогорске Фото:

Президент России Владимир Путин вечером 16 июля прибыл с визитом на ММК. Здесь он проведет встречу с работниками и оценит мощности производства.

«Первые кадры с комбината-гиганта: Путин начал посещение Магнитогорского металлургического комбината», — передает корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин.

После посещения предприятия глава государства планирует провести встречу с губернатором области Алексеем Текслером. Последней точкой визита должен стать городской парк «Притяжение».

В Магнитогорск Путин прибыл уже в десятый раз. В половине из них он посещал ММК.

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Президент России Владимир Путин вечером 16 июля прибыл с визитом на ММК. Здесь он проведет встречу с работниками и оценит мощности производства. «Первые кадры с комбината-гиганта: Путин начал посещение Магнитогорского металлургического комбината», — передает корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин. После посещения предприятия глава государства планирует провести встречу с губернатором области Алексеем Текслером. Последней точкой визита должен стать городской парк «Притяжение». В Магнитогорск Путин прибыл уже в десятый раз. В половине из них он посещал ММК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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