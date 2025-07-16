Президент России прибыл на ММК

Президент России Владимир Путин вечером 16 июля прибыл с визитом на ММК. Здесь он проведет встречу с работниками и оценит мощности производства.
«Первые кадры с комбината-гиганта: Путин начал посещение Магнитогорского металлургического комбината», — передает корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин.
После посещения предприятия глава государства планирует провести встречу с губернатором области Алексеем Текслером. Последней точкой визита должен стать городской парк «Притяжение».
В Магнитогорск Путин прибыл уже в десятый раз. В половине из них он посещал ММК.
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