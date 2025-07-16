16 июля 2025

В Госдуме ответили, будут ли у россиян проверять телефоны в поисках запрещенного контента

Боярский: полиция не будет досматривать телефоны в поисках запрещенного контента
© Служба новостей «URA.RU»
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Телефоны россиян не будут проверять
Телефоны россиян не будут проверять Фото:

Полиция не будет проверять у россиян смартфоны в поисках запрещенных материалов. Об этом рассказал руководитель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Поползли жуткие слухи, что полиция будет останавливать машины, рыться в наших телефонах в поисках запрещенного контента», — написал Боярский в своем telegram-канале. Он добавил, что эти слухи не соответствуют действительности.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев рассказал, что россиян будут штрафовать за умышленный поиск и распространение экстремистских материалов в интернете только в случае доказанного умысла. Он уточнил, что сам по себе факт поиска не является нарушением. Для привлечения к ответственности необходимо, чтобы пользователь получил фактический доступ к экстремистским материалам. Если гражданин открыл ссылку по ошибке, его действия не будут считаться правонарушением, поскольку отсутствует умысел и реальный доступ к запрещенной информации.

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Полиция не будет проверять у россиян смартфоны в поисках запрещенных материалов. Об этом рассказал руководитель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. «Поползли жуткие слухи, что полиция будет останавливать машины, рыться в наших телефонах в поисках запрещенного контента», — написал Боярский в своем telegram-канале. Он добавил, что эти слухи не соответствуют действительности. Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев рассказал, что россиян будут штрафовать за умышленный поиск и распространение экстремистских материалов в интернете только в случае доказанного умысла. Он уточнил, что сам по себе факт поиска не является нарушением. Для привлечения к ответственности необходимо, чтобы пользователь получил фактический доступ к экстремистским материалам. Если гражданин открыл ссылку по ошибке, его действия не будут считаться правонарушением, поскольку отсутствует умысел и реальный доступ к запрещенной информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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