В Госдуме ответили, будут ли у россиян проверять телефоны в поисках запрещенного контента

Полиция не будет проверять у россиян смартфоны в поисках запрещенных материалов. Об этом рассказал руководитель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
«Поползли жуткие слухи, что полиция будет останавливать машины, рыться в наших телефонах в поисках запрещенного контента», — написал Боярский в своем telegram-канале. Он добавил, что эти слухи не соответствуют действительности.
Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев рассказал, что россиян будут штрафовать за умышленный поиск и распространение экстремистских материалов в интернете только в случае доказанного умысла. Он уточнил, что сам по себе факт поиска не является нарушением. Для привлечения к ответственности необходимо, чтобы пользователь получил фактический доступ к экстремистским материалам. Если гражданин открыл ссылку по ошибке, его действия не будут считаться правонарушением, поскольку отсутствует умысел и реальный доступ к запрещенной информации.
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