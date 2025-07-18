В США рассказали о наивности Трампа по отношению к Путину

Президент США Дональд Трамп ошибочно полагает, что сможет убедить российского лидера Владимира Путина изменить позицию по Украине с помощью своего «искусства сделки». Такое мнение выразил американский военный аналитик Марк Слебода.
«Трамп, по всей видимости, убедил себя, что сможет с помощью своего волшебного искусства сделки заставить Путина изменить позицию. И сейчас он удивляется, почему Путин не пошел на уступки», — с иронией отметил Слебода в эфире youtube-канала Rachel Blevins.
По его словам, Россия уверенно продвигается к своим целям, тогда как попытки диктовать условия со стороны проигрывающей стороны обречены на провал. «Они побеждают, вы проигрываете — таков счет», — резюмировал аналитик.
Ранее Трамп выдвинул Москве 50-дневный ультиматум, требуя заключить мирное соглашение с Киевом, угрожая в противном случае ввести 100% тарифы на российские товары и вторичные пошлины для стран, покупающих российские энергоносители. Одновременно он анонсировал договоренность США и ЕС о поставках американского оружия, включая батареи Patriot, при этом расходы лягут на Европу. Однако, как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа воспринимается как бизнес, а в Европе нет единства: Франция, Чехия, Италия и Венгрия отказались финансировать закупки.
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