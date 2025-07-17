Прокуратура проведет проверку после публикации URA.RU о челябинском поселке, где неделями нет воды

Уральская транспортная прокуратура проведет проверку, почему жители поселка Баландино в Красноармейском районе (Челябинская область) неделями живут без воды. Как сообщила пресс-служба ведомства, ход проверки поставили на контроль.
«В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о том, что жители поселка Баландино возле аэропорта Челябинска остались без воды в связи с неработающими коммуникациями. В рамках компетенции организована проверка», — отметило ведомство в telegram-канале.
Работники прокуратуры изучат, как исполняется законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проблемы у жителей начались после аварии на водопроводе «Мечела». Однако после ее устранения вода не появилась. Причина — проведение работ со стороны аэропорта по замене изоляторов на опорах и просушке электросетей. Ситуация усугубляется неработающей канализацией. Стоки собираются в подвале одного из домов, разнося заразу и запахи по всей улице.
Официально поселок живет без воды. Люди сказали, что 10 лет назад скидывались деньгами, чтобы ее провести, но проблема не решилась.
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