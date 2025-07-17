17 июля 2025

Прокуратура проведет проверку после публикации URA.RU о челябинском поселке, где неделями нет воды

Прокуратура проверит, почему жители Баландино под Челябинском живут без воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Баландино остались без воды и канализации
Жители Баландино остались без воды и канализации Фото:

Уральская транспортная прокуратура проведет проверку, почему жители поселка Баландино в Красноармейском районе (Челябинская область) неделями живут без воды. Как сообщила пресс-служба ведомства, ход проверки поставили на контроль.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о том, что жители поселка Баландино возле аэропорта Челябинска остались без воды в связи с неработающими коммуникациями. В рамках компетенции организована проверка», — отметило ведомство в telegram-канале.

Работники прокуратуры изучат, как исполняется законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проблемы у жителей начались после аварии на водопроводе «Мечела». Однако после ее устранения вода не появилась. Причина — проведение работ со стороны аэропорта по замене изоляторов на опорах и просушке электросетей. Ситуация усугубляется неработающей канализацией. Стоки собираются в подвале одного из домов, разнося заразу и запахи по всей улице.

Официально поселок живет без воды. Люди сказали, что 10 лет назад скидывались деньгами, чтобы ее провести, но проблема не решилась.

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Уральская транспортная прокуратура проведет проверку, почему жители поселка Баландино в Красноармейском районе (Челябинская область) неделями живут без воды. Как сообщила пресс-служба ведомства, ход проверки поставили на контроль. «В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о том, что жители поселка Баландино возле аэропорта Челябинска остались без воды в связи с неработающими коммуникациями. В рамках компетенции организована проверка», — отметило ведомство в telegram-канале. Работники прокуратуры изучат, как исполняется законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проблемы у жителей начались после аварии на водопроводе «Мечела». Однако после ее устранения вода не появилась. Причина — проведение работ со стороны аэропорта по замене изоляторов на опорах и просушке электросетей. Ситуация усугубляется неработающей канализацией. Стоки собираются в подвале одного из домов, разнося заразу и запахи по всей улице. Официально поселок живет без воды. Люди сказали, что 10 лет назад скидывались деньгами, чтобы ее провести, но проблема не решилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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