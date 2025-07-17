Жители поселка Баландино в Красноармейском районе у челябинского аэропорта неделями вынуждены обходиться без воды и канализации. Как рассказали жители, коммуникации не работают уже три недели.
«Без воды ни пенсионеры, ни дети не могут принять душ или выполнить основные гигиенические процедуры. В туалете даже смыть нечем», — пожаловались жители.
С канализацией есть и другая проблема. Три дома закольцованы, и в одном система сломалась. В результате стоки собираются в подвале одного из домов. Кроме запахов, среда стала благоприятствовать размножению паразитов.
Люди обратились к главе района Сергею Сергееву. Они рассказали, что в поселке есть только техническая вода. Баландинцы 10 лет назад скидывались на проведение питьевой, но проблема так и не решилась. Ситуация стала совсем невыносимой, когда на сетях произошла авария, а затем начался ремонт электросетей. В июле жители оказались на «сухом пайке».
«В Баландино был порыв на водопроводе ПАО „Мечел“. Из двух скважин работала только одна в Федоровке. Аварию устранили в нормативное время. Но в этот же период проводились работы от аэропорта по замене изоляторов на опорах и просушке электросетей. В связи с ремонтными работами подключить скважину ПАО „Мечел“, которая идет на Баландино, невозможно», — прокомментировала видеообращение пресс-служба райадминистрации.
Власти обещали подвоз воды при срыве сроков ремонта, сообщив, что заявок так и не поступило. Замглавы района по ЖКХ и строительству Евгений Кундиус сообщил URA.RU, что вода у людей имеется, но давление слабое. «Мечел» водоснабжающей организацией в поселке не является. Задать вопрос о том, как решить проблему сейчас и на будущее, главе поселения Юрию Морозову не удалось. На звонок и СМС-сообщение он не ответил.
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