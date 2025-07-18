В поселке Магнитка Челябинской области на продажу выставили вагонное депо с инфраструктурой и оборудованием. Продавец намерен продать объект за один миллион рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений.
«Представляем вашему вниманию уникальное предложение — полноценное вагонное депо, оснащенное современной инфраструктурой и оборудованием. Продажа включает в себя: готовое вагонное депо, два мощных тепловоза, собственные железнодорожные пути — полную инфраструктуру для технического обслуживания и хранения железнодорожных составов», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито».
По словам продавца, наличие собственной железнодорожной инфраструктуры позволит покупателю самостоятельно управлять движением поездов и контролировать логистические процессы. В объявлении говорится, что депо оснащено всем необходимым оборудованием для проведения ремонта и обслуживания подвижного состава. В частности, в распоряжении предприятия имеются ремонтные цеха, диагностические приборы и средства связи.
Как ранее писало URA.RU, в Челябинске самые маленькие квартиры продаются по цене около 1,87 миллиона рублей. За эти деньги можно купить однокомнатное жилье площадью 17-19 метров.
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