18 июля 2025

В челябинском поселке продают вагонное депо дешевле однушки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Депо обеспечивает сохранность вагонов и оборудования
Депо обеспечивает сохранность вагонов и оборудования Фото:

В поселке Магнитка Челябинской области на продажу выставили вагонное депо с инфраструктурой и оборудованием. Продавец намерен продать объект за один миллион рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений.

«Представляем вашему вниманию уникальное предложение — полноценное вагонное депо, оснащенное современной инфраструктурой и оборудованием. Продажа включает в себя: готовое вагонное депо, два мощных тепловоза, собственные железнодорожные пути — полную инфраструктуру для технического обслуживания и хранения железнодорожных составов», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито».

По словам продавца, наличие собственной железнодорожной инфраструктуры позволит покупателю самостоятельно управлять движением поездов и контролировать логистические процессы. В объявлении говорится, что депо оснащено всем необходимым оборудованием для проведения ремонта и обслуживания подвижного состава. В частности, в распоряжении предприятия имеются ремонтные цеха, диагностические приборы и средства связи.

Как ранее писало URA.RU, в Челябинске самые маленькие квартиры продаются по цене около 1,87 миллиона рублей. За эти деньги можно купить однокомнатное жилье площадью 17-19 метров.

Площадь депо составляет более восьми тысяч квадратных метров
Площадь депо составляет более восьми тысяч квадратных метров
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В поселке Магнитка Челябинской области на продажу выставили вагонное депо с инфраструктурой и оборудованием. Продавец намерен продать объект за один миллион рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений. «Представляем вашему вниманию уникальное предложение — полноценное вагонное депо, оснащенное современной инфраструктурой и оборудованием. Продажа включает в себя: готовое вагонное депо, два мощных тепловоза, собственные железнодорожные пути — полную инфраструктуру для технического обслуживания и хранения железнодорожных составов», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито». По словам продавца, наличие собственной железнодорожной инфраструктуры позволит покупателю самостоятельно управлять движением поездов и контролировать логистические процессы. В объявлении говорится, что депо оснащено всем необходимым оборудованием для проведения ремонта и обслуживания подвижного состава. В частности, в распоряжении предприятия имеются ремонтные цеха, диагностические приборы и средства связи. Как ранее писало URA.RU, в Челябинске самые маленькие квартиры продаются по цене около 1,87 миллиона рублей. За эти деньги можно купить однокомнатное жилье площадью 17-19 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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