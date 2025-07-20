Энтомолог рассказал, что будет, если случайно проглотить осу

Биолог Марьинский: если человек проглотит осу, то она его ужалит
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оса может ужалить человека в глотку
Оса может ужалить человека в глотку Фото:

Если человек случайно проглотит осу, это может привести к тяжелым последствиям для здоровья, вплоть до угрозы жизни. Об этом сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Самое опасное — это если оса, например, сядет на какой-нибудь кусочек арбуза. Человек будет его есть, не заметит и проглотит осу. И она ужалит его не в руку, а непосредственно уже где-нибудь в глотке. Это может привести к крайне неприятным, даже самым серьезным последствиям», — отметил Марьинский. Его слова передает РИА Новости. 

Эксперт пояснил, что укус осы в области горла или гортани опасен из-за риска быстрого развития отека, который способен перекрыть дыхательные пути. В подобных случаях требуется немедленная медицинская помощь. Марьинский также напомнил, что для предотвращения подобных ситуаций достаточно осторожно удалять насекомых с помощью подручных средств: накрыть осу стаканом и аккуратно выпустить ее на улицу, поскольку осы передвигаются медленнее мух и их проще удалить без использования силы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если человек случайно проглотит осу, это может привести к тяжелым последствиям для здоровья, вплоть до угрозы жизни. Об этом сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. «Самое опасное — это если оса, например, сядет на какой-нибудь кусочек арбуза. Человек будет его есть, не заметит и проглотит осу. И она ужалит его не в руку, а непосредственно уже где-нибудь в глотке. Это может привести к крайне неприятным, даже самым серьезным последствиям», — отметил Марьинский. Его слова передает РИА Новости.  Эксперт пояснил, что укус осы в области горла или гортани опасен из-за риска быстрого развития отека, который способен перекрыть дыхательные пути. В подобных случаях требуется немедленная медицинская помощь. Марьинский также напомнил, что для предотвращения подобных ситуаций достаточно осторожно удалять насекомых с помощью подручных средств: накрыть осу стаканом и аккуратно выпустить ее на улицу, поскольку осы передвигаются медленнее мух и их проще удалить без использования силы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...