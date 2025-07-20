Энтомолог рассказал, что будет, если случайно проглотить осу

Если человек случайно проглотит осу, это может привести к тяжелым последствиям для здоровья, вплоть до угрозы жизни. Об этом сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
«Самое опасное — это если оса, например, сядет на какой-нибудь кусочек арбуза. Человек будет его есть, не заметит и проглотит осу. И она ужалит его не в руку, а непосредственно уже где-нибудь в глотке. Это может привести к крайне неприятным, даже самым серьезным последствиям», — отметил Марьинский. Его слова передает РИА Новости.
Эксперт пояснил, что укус осы в области горла или гортани опасен из-за риска быстрого развития отека, который способен перекрыть дыхательные пути. В подобных случаях требуется немедленная медицинская помощь. Марьинский также напомнил, что для предотвращения подобных ситуаций достаточно осторожно удалять насекомых с помощью подручных средств: накрыть осу стаканом и аккуратно выпустить ее на улицу, поскольку осы передвигаются медленнее мух и их проще удалить без использования силы.
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