19 июля 2025

Поезд из Симферополя в Пермь задерживается на шесть часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие в Пермь поезда из Симферополя задерживается
Прибытие в Пермь поезда из Симферополя задерживается Фото:

Поезд «Симферополь — Пермь» задерживается на шесть часов. По состоянию на 15:30 по московскому времени рейс оказался в числе 12 пассажирских поездов, следующих из Крыма, которые отправляются с опозданием. Об этом 20 июля сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в своем telegram-канале.

«Рейс №141/142 Симферополь — Пермь отправлением 19 июля. Задержка составляет шесть часов», — говорится в сообщении компании. Перевозчик также отметил, что время задержки может измениться.

Для обеспечения комфорта пассажирам в поездах установлены кулеры с питьевой водой, а также предусмотрено питание. В первую очередь едой обеспечивают детей и маломобильных граждан. Начальники поездов информируют о текущей ситуации и времени задержки непосредственно в пути.

Ранее стало известно, что движение поездов на участке Лихая — Замчалово в Ростовской области временно приостановили из-за повреждения железнодорожной контактной сети. Это произошло в результате падения обломков украинского БПЛА.

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Поезд «Симферополь — Пермь» задерживается на шесть часов. По состоянию на 15:30 по московскому времени рейс оказался в числе 12 пассажирских поездов, следующих из Крыма, которые отправляются с опозданием. Об этом 20 июля сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в своем telegram-канале. «Рейс №141/142 Симферополь — Пермь отправлением 19 июля. Задержка составляет шесть часов», — говорится в сообщении компании. Перевозчик также отметил, что время задержки может измениться. Для обеспечения комфорта пассажирам в поездах установлены кулеры с питьевой водой, а также предусмотрено питание. В первую очередь едой обеспечивают детей и маломобильных граждан. Начальники поездов информируют о текущей ситуации и времени задержки непосредственно в пути. Ранее стало известно, что движение поездов на участке Лихая — Замчалово в Ростовской области временно приостановили из-за повреждения железнодорожной контактной сети. Это произошло в результате падения обломков украинского БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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