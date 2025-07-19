Поезд из Симферополя в Пермь задерживается на шесть часов

Поезд «Симферополь — Пермь» задерживается на шесть часов. По состоянию на 15:30 по московскому времени рейс оказался в числе 12 пассажирских поездов, следующих из Крыма, которые отправляются с опозданием. Об этом 20 июля сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в своем telegram-канале.
«Рейс №141/142 Симферополь — Пермь отправлением 19 июля. Задержка составляет шесть часов», — говорится в сообщении компании. Перевозчик также отметил, что время задержки может измениться.
Для обеспечения комфорта пассажирам в поездах установлены кулеры с питьевой водой, а также предусмотрено питание. В первую очередь едой обеспечивают детей и маломобильных граждан. Начальники поездов информируют о текущей ситуации и времени задержки непосредственно в пути.
Ранее стало известно, что движение поездов на участке Лихая — Замчалово в Ростовской области временно приостановили из-за повреждения железнодорожной контактной сети. Это произошло в результате падения обломков украинского БПЛА.
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