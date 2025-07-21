Зеленский дал старт французским компаниям по производству дронов на Украине

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В ходе переговоров также обсуждалась потребность Украины в системах ПВО
В ходе переговоров также обсуждалась потребность Украины в системах ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Французские компании начнут производство дронов на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Есть решение французских компаний начать изготовление дронов в Украине, и это очень ценно», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Об этом президент заявил после встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро. В ходе переговоров также обсуждалась острая потребность Украины в современных системах противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский 18 июля в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку в поставках ракет к системам ПВО SAMP/T, а также на финансирование развития военных технологий, включая производство беспилотников. Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню отмечал, что один из крупных автопроизводителей Франции рассматривает возможность участия в проекте, однако конкретные компании пока официально не названы. Французские СМИ предполагали, что речь может идти о Renault, но представители компании не подтвердили эту информацию.

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Французские компании начнут производство дронов на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Есть решение французских компаний начать изготовление дронов в Украине, и это очень ценно», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Об этом президент заявил после встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро. В ходе переговоров также обсуждалась острая потребность Украины в современных системах противовоздушной обороны. Владимир Зеленский 18 июля в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку в поставках ракет к системам ПВО SAMP/T, а также на финансирование развития военных технологий, включая производство беспилотников. Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню отмечал, что один из крупных автопроизводителей Франции рассматривает возможность участия в проекте, однако конкретные компании пока официально не названы. Французские СМИ предполагали, что речь может идти о Renault, но представители компании не подтвердили эту информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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