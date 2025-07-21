Зеленский дал старт французским компаниям по производству дронов на Украине

Французские компании начнут производство дронов на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Есть решение французских компаний начать изготовление дронов в Украине, и это очень ценно», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Об этом президент заявил после встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро. В ходе переговоров также обсуждалась острая потребность Украины в современных системах противовоздушной обороны.
Владимир Зеленский 18 июля в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку в поставках ракет к системам ПВО SAMP/T, а также на финансирование развития военных технологий, включая производство беспилотников. Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню отмечал, что один из крупных автопроизводителей Франции рассматривает возможность участия в проекте, однако конкретные компании пока официально не названы. Французские СМИ предполагали, что речь может идти о Renault, но представители компании не подтвердили эту информацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.