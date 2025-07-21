21 июля 2025

На выборы в Копейске выдвинулся бывший вице-мэр, уволенный за диплом

© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Приходкин пока выдвинут, но не зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты
Валерий Приходкин пока выдвинут, но не зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Фото:

На выборы депутатов горсобрания Копейска (Челябинская область) выдвинулся бывший вице-мэр Валерий Приходкин, уволенный с муниципальной службы за недействительный диплом. Информация о выдвижении содержится на сайте облизбиркома.

«Приходкин, Валерий Геннадьевич, 1967 года рождения. Избирательный округ № 9, самовыдвижение», — говорится в документах о выдвижении.

Приходкин проживает в Тракторозаводском районе Челябинска. Работает начальником участка в ООО «Вертекс». В сведениях об образовании сказано, что в 2018 году Приходкин окончил Копейский политехнический колледж.

Приходкин занимал должность вице-мэра по городскому хозяйству и ЖКХ в период руководства Копейском Вячеслава Истомина. В 2015 году прокуратура потребовала его уволить с поста вице-мэра Копейска. Выяснилось, что при поступлении на службу он представил диплом о высшем образовании, выданный Уральской академией гуманитарных наук. Однако у академии не имелось лицензии.

Диплом признали недействительным, а в отношении Приходкина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Уголовного преследования ему удалось избежать.

После этого в статусе исполняющего обязанности он руководил «Городской службой заказчика». Согласно картотеке Копейского городского суда, в августе 2019 года суд признал Приходкина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ему было назначено наказание в виде трехсот часов обязательных работ. В базе данных избиркома сведений о судимости не имеется.

Приходкин выдвинулся по избирательному округу № 9. В случае прохождения стадии регистрации его соперниками станут пенсионерка Елена Андреева, диспетчер Ольга Витт, самозанятая Светлана Кныш (все — самовыдвиженцы), исполнительный директор АНО «Центр социальной поддержки граждан „Копейский народный фронт — Вместе“ (ЕР), мастер ООО „Урал-Сервис“ Светлана Ижко („СР“), безработный Роман Кариев (Новые люди) и заведующая досуговым отделом ДК Бажова Мария Сазонова (ЛДПР).

Выборы, как и в других муниципалитетах, пройдут с 12 по 14 сентября. В эти же дни состоятся выборы депутатов регионального заксобрания.

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На выборы депутатов горсобрания Копейска (Челябинская область) выдвинулся бывший вице-мэр Валерий Приходкин, уволенный с муниципальной службы за недействительный диплом. Информация о выдвижении содержится на сайте облизбиркома. «Приходкин, Валерий Геннадьевич, 1967 года рождения. Избирательный округ № 9, самовыдвижение», — говорится в документах о выдвижении. Приходкин проживает в Тракторозаводском районе Челябинска. Работает начальником участка в ООО «Вертекс». В сведениях об образовании сказано, что в 2018 году Приходкин окончил Копейский политехнический колледж. Приходкин занимал должность вице-мэра по городскому хозяйству и ЖКХ в период руководства Копейском Вячеслава Истомина. В 2015 году прокуратура потребовала его уволить с поста вице-мэра Копейска. Выяснилось, что при поступлении на службу он представил диплом о высшем образовании, выданный Уральской академией гуманитарных наук. Однако у академии не имелось лицензии. Диплом признали недействительным, а в отношении Приходкина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Уголовного преследования ему удалось избежать. После этого в статусе исполняющего обязанности он руководил «Городской службой заказчика». Согласно картотеке Копейского городского суда, в августе 2019 года суд признал Приходкина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ему было назначено наказание в виде трехсот часов обязательных работ. В базе данных избиркома сведений о судимости не имеется. Приходкин выдвинулся по избирательному округу № 9. В случае прохождения стадии регистрации его соперниками станут пенсионерка Елена Андреева, диспетчер Ольга Витт, самозанятая Светлана Кныш (все — самовыдвиженцы), исполнительный директор АНО «Центр социальной поддержки граждан „Копейский народный фронт — Вместе“ (ЕР), мастер ООО „Урал-Сервис“ Светлана Ижко („СР“), безработный Роман Кариев (Новые люди) и заведующая досуговым отделом ДК Бажова Мария Сазонова (ЛДПР). Выборы, как и в других муниципалитетах, пройдут с 12 по 14 сентября. В эти же дни состоятся выборы депутатов регионального заксобрания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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