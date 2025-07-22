Как под гипнозом: в ХМАО мошенники заставили пенсионера переписать машину и перевести миллион рублей

В Нижневартовске аферисты убедили пенсионера перевести миллион рублей и передать им личный автомобиль. Пострадавший рассказал URA.RU, что не осознавал происходящее и считает, что мог находиться под гипнозом.
«Все происходило как во сне. Неизвестный представился сотрудником Росфинмониторинга и убедил, что моим счетам угрожает опасность — якобы кто-то пытается оформить на меня кредит. Я перевел все деньги со счета и кредитной карты — в общей сложности миллион рублей. А через несколько дней подъехал по указанию, подписал договор купли-продажи машины и отдал ключи», — рассказал мужчина.
По его словам, аферисты убедили, что если он не перепишет авто, банк заберет его как залог. Иномарка 2020 года выпуска стала второй крупной потерей. О случившемся пенсионер сообщил супруге — женщине-инвалиду, прикованной к кровати, лишь спустя несколько дней.
«Он был как не в себе. Пока мошенники „доили“, не разговаривал, не спал. Когда начали намекать, что придется отдать и квартиру, он рассказал мне. Я настояла на обращении в полицию», — рассказала URA.RU женщина. По ее словам, они с мужем живут на пенсию, работать он не может, так как ухаживает за ней, а машина и накопленные деньги были их единственными сбережениями.
В УМВД по Нижневартовску подтвердили факт обращения. «В дежурную часть поступило заявление от местной жительницы 1965 года рождения. Она сообщила, что ее супруг 1968 года рождения стал жертвой телефонного мошенничества. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе полиции.
Гипнотерапевт Иван Попов считает, что воздействие, схожее с гипнозом, действительно может использоваться мошенниками. «Что такое гипноз? Это отключение критического фактора сознания с целью влияния на подсознание. Этим и занимаются мошенники — возможно, даже неосознанно. Их задача — заблокировать критическое мышление: ввести в стресс, торопить, перегружать информацией. Это позволяет активировать внутренние установки. Например, человек может подсознательно считать, что не достоин иметь деньги — и с отключенной критикой он их „сольет“. Самый простой совет — сразу класть трубку и не вступать в разговоры», — пояснил эксперт.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске передано в суд уголовное дело на ОПГ, которая с помощью вредоносного ПО украла несколько аккаунтов «Госуслуг» и получала неправомерный доступ к банковским приложениям югорчан. От жертв мошенников пострадали 40 человек в разных регионах России и шесть микрофинансовых организаций. Ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.
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