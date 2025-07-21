21 июля 2025

В ХМАО суд вынес приговор вахтовику, который при коллегах оскорблял российских военных

В ХМАО суд оштрафовал вахтовика за оскорбление ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оштрафовал вахтовика на 30 000 рублей за оскорбление российской армии
Суд оштрафовал вахтовика на 30 000 рублей за оскорбление российской армии Фото:

Нижневартовский районный суд вынес приговор вахтовику, который при коллегах оскорблял российскую армию и военнослужащих. Ему назначен штраф в 30 тысяч рублей, сообщается в базе данных суда.

Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения. […] Назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщается в картотеке суда.

Вахтовик работал в поселке Вах Нижневартовского района. Там в присутствии коллег он допустил оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих, участвующих в СВО. Суд квалифицировал это как дискредитацию ВС РФ и оштрафовал мужчину на 30 000 рублей.

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Нижневартовский районный суд вынес приговор вахтовику, который при коллегах оскорблял российскую армию и военнослужащих. Ему назначен штраф в 30 тысяч рублей, сообщается в базе данных суда. Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения. […] Назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщается в картотеке суда. Вахтовик работал в поселке Вах Нижневартовского района. Там в присутствии коллег он допустил оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих, участвующих в СВО. Суд квалифицировал это как дискредитацию ВС РФ и оштрафовал мужчину на 30 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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