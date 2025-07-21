В ХМАО суд вынес приговор вахтовику, который при коллегах оскорблял российских военных

Нижневартовский районный суд вынес приговор вахтовику, который при коллегах оскорблял российскую армию и военнослужащих. Ему назначен штраф в 30 тысяч рублей, сообщается в базе данных суда.
Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения. […] Назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщается в картотеке суда.
Вахтовик работал в поселке Вах Нижневартовского района. Там в присутствии коллег он допустил оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих, участвующих в СВО. Суд квалифицировал это как дискредитацию ВС РФ и оштрафовал мужчину на 30 000 рублей.
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