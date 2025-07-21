21 июля 2025

Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО об опасных водоемах

© Служба новостей «URA.RU»
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Купание в запрещенных водоемах может быть опасно для здоровья
Купание в запрещенных водоемах может быть опасно для здоровья Фото:

Роспотребнадзор Югры посоветовал жителям не купаться в запрещенных водоемах. Такие локации могут быть опасны для здоровья.

«Не купайтесь в неизвестных водоемах и в тех, где установлен предупреждающий знак „Купание запрещено“», — говорится в telegram-канале окружного ведомства. Инспекторы также советуют не глотать воду во время купания и не мыть ей еду.

На пляжах и возле водоемов нельзя мыть автомобили. А также Роспотребнадзор советует не выгуливать в таких локациях животных. «В рамках социально-гигиенического мониторинга наши специалисты отбирают пробы воды на соответствие санитарно-химическим и паразитологическим показателям», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, в каких водоемах Югры можно купаться. По данным Роспотребнадзора, пригодными признаны три озера. Окунево в Советском районе, Нершинелор в Белоярском и Сырковый Сор в Нефтеюганском районе.

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Роспотребнадзор Югры посоветовал жителям не купаться в запрещенных водоемах. Такие локации могут быть опасны для здоровья. «Не купайтесь в неизвестных водоемах и в тех, где установлен предупреждающий знак „Купание запрещено“», — говорится в telegram-канале окружного ведомства. Инспекторы также советуют не глотать воду во время купания и не мыть ей еду. На пляжах и возле водоемов нельзя мыть автомобили. А также Роспотребнадзор советует не выгуливать в таких локациях животных. «В рамках социально-гигиенического мониторинга наши специалисты отбирают пробы воды на соответствие санитарно-химическим и паразитологическим показателям», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, в каких водоемах Югры можно купаться. По данным Роспотребнадзора, пригодными признаны три озера. Окунево в Советском районе, Нершинелор в Белоярском и Сырковый Сор в Нефтеюганском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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