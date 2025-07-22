Постоялец одного из санаториев «Сургутнефтегаза» якобы устроил дебош во время отдыха, пишет Muksun.fm. Мужчина вероятно был пьян и начал угрожать другим гостям.
«Один из постояльцев санатория добывающей компании „Сургутнефтегаз“ устроил скандал с другими отдыхающими. Мужчина угрожал им „большими проблемами“. Видео появилось в соцсетях предприятия», — пишет издание.
Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин стоят на улице во время словесной перепалки. После того как одному из мужчин другие предложили пойти отдыхать, он начал им угрожать. «Если вы меня тронете, у вас будут большие проблемы», — говорит мужчина на видео.
Изначально видеоролик, согласно информации на странице издания, опубликовали в группе «Подслушано Сургутнефтегаз» соцсети VK. Но на момент публикации данной новости пост с видео удалили.
URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в «Сургутнефтегазе». Ответ ожидается. В полиции ХМАО уточнили, что к ним информация об инциденте не поступала.
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