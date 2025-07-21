В ХМАО компании задолжали рекордную сумму по зарплатам

В Югре прокуратуре за полгода 2025-го удалось выбить более 640 миллионов рублей задолженности по зарплатам для югорчан. Сумма превысила прошлогодний объем.
«Работники прокуратуры отстаивали права на получение своевременного и полного вознаграждения за труд. В результате принятых мер во взаимодействии с органами власти автономного округа в минувшем полугодии погашены долги по зарплате на сумму свыше 640 миллионов рублей, защищены права более 5 тысяч граждан», — говорится на сайте окружной прокуратуры.
За шесть месяцев в целом прокуроры выявили более 17 тысяч нарушений закона по региона и защитили свыше 9,5 тысяч югорчан. По материалам прокурорских проверок возбуждено 111 уголовных дел.
Ранее URA.RU рассказывало, что в прошлом году заставила компании выплатить сотрудникам более 450 миллионов задолженности по оплате труда. Тогда зарплату получили более 7000 работников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!