21 июля 2025

В ХМАО компании задолжали рекордную сумму по зарплатам

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуроры добились выплаты зарплаты югорчанам более чем на 640 миллионов
Прокуроры добились выплаты зарплаты югорчанам более чем на 640 миллионов Фото:

В Югре прокуратуре за полгода 2025-го удалось выбить более 640 миллионов рублей задолженности по зарплатам для югорчан. Сумма превысила прошлогодний объем.

«Работники прокуратуры отстаивали права на получение своевременного и полного вознаграждения за труд. В результате принятых мер во взаимодействии с органами власти автономного округа в минувшем полугодии погашены долги по зарплате на сумму свыше 640 миллионов рублей, защищены права более 5 тысяч граждан», — говорится на сайте окружной прокуратуры.

За шесть месяцев в целом прокуроры выявили более 17 тысяч нарушений закона по региона и защитили свыше 9,5 тысяч югорчан. По материалам прокурорских проверок возбуждено 111 уголовных дел.

Ранее URA.RU рассказывало, что в прошлом году заставила компании выплатить сотрудникам более 450 миллионов задолженности по оплате труда. Тогда зарплату получили более 7000 работников.

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В Югре прокуратуре за полгода 2025-го удалось выбить более 640 миллионов рублей задолженности по зарплатам для югорчан. Сумма превысила прошлогодний объем. «Работники прокуратуры отстаивали права на получение своевременного и полного вознаграждения за труд. В результате принятых мер во взаимодействии с органами власти автономного округа в минувшем полугодии погашены долги по зарплате на сумму свыше 640 миллионов рублей, защищены права более 5 тысяч граждан», — говорится на сайте окружной прокуратуры. За шесть месяцев в целом прокуроры выявили более 17 тысяч нарушений закона по региона и защитили свыше 9,5 тысяч югорчан. По материалам прокурорских проверок возбуждено 111 уголовных дел. Ранее URA.RU рассказывало, что в прошлом году заставила компании выплатить сотрудникам более 450 миллионов задолженности по оплате труда. Тогда зарплату получили более 7000 работников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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