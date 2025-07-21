21 июля 2025

Жители ХМАО массово отказываются сдавать загородные дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане неохотно сдают в аренду загородные дома
Югорчане неохотно сдают в аренду загородные дома Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе владельцы загородных домов стали отказываться сдавать их в долгосрочную аренду. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по загородной недвижимости Светланой Глушенковой.

«Если для постоянного проживания, то мало кто сдает. Либо устанавливают ценники космические. Частные дома сами собственники в основном не готовы сдавать. Это же определенные риски, потому что не могут проконтролировать, например, тот же самый огонь», — поясняет Глушенкова.

На весь регион, согласно сервисам онлайн-объявлений, приходится около четырех десятков предложений о сдаче домов в долгосрочную аренду. Для сравнения, посуточно сдают более 300 объектов. При этом стоимость отдельных домов, которые можно арендовать на длительное время, доходит до 300-350 тысяч рублей.

«В дорогостоящих случаях, как правило, сдают для организаций. Они готовы и оплачивать аренду. Частники за такие деньги самостоятельно в основном не снимают», — поясняет эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало о квартирах, которые проще всего сдать в аренду. Тогда оказалось, что самыми популярными в Югре у арендаторов стали студии и однушки, а также трехкомнатное и четырехкомнатное жилье.

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В Ханты-Мансийском автономном округе владельцы загородных домов стали отказываться сдавать их в долгосрочную аренду. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по загородной недвижимости Светланой Глушенковой. «Если для постоянного проживания, то мало кто сдает. Либо устанавливают ценники космические. Частные дома сами собственники в основном не готовы сдавать. Это же определенные риски, потому что не могут проконтролировать, например, тот же самый огонь», — поясняет Глушенкова. На весь регион, согласно сервисам онлайн-объявлений, приходится около четырех десятков предложений о сдаче домов в долгосрочную аренду. Для сравнения, посуточно сдают более 300 объектов. При этом стоимость отдельных домов, которые можно арендовать на длительное время, доходит до 300-350 тысяч рублей. «В дорогостоящих случаях, как правило, сдают для организаций. Они готовы и оплачивать аренду. Частники за такие деньги самостоятельно в основном не снимают», — поясняет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало о квартирах, которые проще всего сдать в аренду. Тогда оказалось, что самыми популярными в Югре у арендаторов стали студии и однушки, а также трехкомнатное и четырехкомнатное жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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