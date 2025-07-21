В Сургуте (ХМАО) недовольные пассажирки обматерили таксиста, бросали в него предметы и пинали машину. Водитель написал на женщин заявление в полицию, сообщили URA.RU в окружном УМВД.
«Таксист сам обратился в полицию по факту повреждения автомобиля и оскорбления. Проводится проверка, девушек еще не установили», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства.
Ситуация произошла на улице Каролинского. Инцидент записали на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в telegram-канале «К-Информ». На кадрах видно, как женщины оскорбляют водителя и бросают предметы в машину и пинают ее. Причины конфликта пока неизвестны.
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