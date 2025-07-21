21 июля 2025

В Сургуте пассажирки напали на таксиста и разнесли машину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Недовольные клиентки обматерили таксиста и отпинали авто
Недовольные клиентки обматерили таксиста и отпинали авто Фото:

В Сургуте (ХМАО) недовольные пассажирки обматерили таксиста, бросали в него предметы и пинали машину. Водитель написал на женщин заявление в полицию, сообщили URA.RU в окружном УМВД.

«Таксист сам обратился в полицию по факту повреждения автомобиля и оскорбления. Проводится проверка, девушек еще не установили», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства.

Ситуация произошла на улице Каролинского. Инцидент записали на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в telegram-канале «К-Информ». На кадрах видно, как женщины оскорбляют водителя и бросают предметы в машину и пинают ее. Причины конфликта пока неизвестны.

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В Сургуте (ХМАО) недовольные пассажирки обматерили таксиста, бросали в него предметы и пинали машину. Водитель написал на женщин заявление в полицию, сообщили URA.RU в окружном УМВД. «Таксист сам обратился в полицию по факту повреждения автомобиля и оскорбления. Проводится проверка, девушек еще не установили», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Ситуация произошла на улице Каролинского. Инцидент записали на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в telegram-канале «К-Информ». На кадрах видно, как женщины оскорбляют водителя и бросают предметы в машину и пинают ее. Причины конфликта пока неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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