В Нефтеюганске семейная пара заявила о заражении описторхозом после употребления вяленого язя. Продукция, по их словам, была приобретена в магазине «Сибирская рыба» и произведена на ханты-мансийском рыбокомбинате.
«30 апреля приобрел рыбу — вяленого язя. Он показался мне недостаточно обработанным, и я обратился к хозяину магазина. Он заверил, что рыба от проверенных поставщиков. Мы с супругой съели ее, а через две недели у меня началась температура и симптомы интоксикации», — рассказал URA.RU пострадавший.
Мужчина был госпитализирован в инфекционное отделение с признаками печеночной недостаточности, желтухи и острого описторхоза. Диагноз подтверждён документально. Его супруга также заболела, но в более лёгкой форме.
Больница направила экстренные извещения о заболевании в надзорные органы. Центр гигиены и эпидемиологии исследовал образцы вяленого язя от АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский», а также рыбу холодного копчения от омской компании «Рыбный гурман». Нарушений не выявлено. «По паразитологическим показателям продукция соответствует требованиям СанПиН», — говорится в ответе Роспотребнадзора. Доказать, что именно купленная рыба стала источником заражения, контролирующие органы не смогли.
Тем не менее, пострадавшие настаивают, что других возможных причин заболевания не было. Они направили заявление с просьбой о дополнительной проверке. По их словам, уже потрачено десятки тысяч рублей на лечение, впереди — покупка дорогостоящих препаратов для восстановления печени.
В магазине «Сибирская рыба» заявили, что претензии покупателей считают попыткой давления. «За 15 лет работы у нас не было подобных случаев. Есть все документы от производителей — продукция поступает из Лемпино, Ханты-Мансийска, Сургута и Омска. Эти обвинения — попытка нас дискредитировать. У нас был конфликт с одним человеком, он обещал, что нас закроют. Похоже, теперь пытается реализовать угрозу», — прокомментировал URA.RU владелец магазина Алексей.
По данным Роспотребнадзора ХМАО, в 2023 году в округе было зафиксировано около 1600 случаев описторхоза. Наиболее высокая заболеваемость отмечалась в Белоярском и Березовском районах, Нягани, Лангепасе, Югорске, а также в Сургутском и Нижневартовском районах.
Запросы в АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» и омскую компанию «Рыбный гурман» направлены. Ответа на момент публикации не поступило.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) руководителю рыбокомбината Алексею Федяеву предъявлено обвинение в незаконном обороте рыбы в особо крупном размере. Предприятие приобрело свыше 20 тонн немаркированной рыбы на сумму более 4 миллионов рублей для дальнейшей переработки.
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