В ХМАО из шерсти бездомных собак будут вязать носки для бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изделия из собачьей шерсти долговечны и хорошо греют
Изделия из собачьей шерсти долговечны и хорошо греют Фото:

В Сургуте волонтеры приюта «Переправа» планируют изготавливать носки и пояса для участников спецоперации из пряжи на основе собачьей шерсти. Об этом URA.RU сообщила соучредитель движения «Дай лапу» Александра Нуриева.

«Идея появилась еще в 2022 году, когда началась спецоперация. Мы работали над проектом, искали мастериц, которые умеют делать пряжу из собачьей шерсти. Сейчас готовы начать работу в этом направлении», — пояснила она.

Для пары носков требуется около 100 граммов пряжи, для пояса или шали — от 300 до 400 граммов. По словам активистов, изделия из собачьей шерсти хорошо сохраняют тепло и подходят для носки в суровых условиях.

В приюте уже несколько месяцев практикуют вычесывание шерсти у собак и прядение нитей. Готовую пряжу будут передавать рукодельницам, которые свяжут вещи для военнослужащих.

Ранее URA.RU сообщало, что секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев прибыл в Ханты-Мансийск с рабочим визитом. Они вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком дали старт отправке из ХМАО техники в помощь бойцам специальной военной операции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте волонтеры приюта «Переправа» планируют изготавливать носки и пояса для участников спецоперации из пряжи на основе собачьей шерсти. Об этом URA.RU сообщила соучредитель движения «Дай лапу» Александра Нуриева. «Идея появилась еще в 2022 году, когда началась спецоперация. Мы работали над проектом, искали мастериц, которые умеют делать пряжу из собачьей шерсти. Сейчас готовы начать работу в этом направлении», — пояснила она. Для пары носков требуется около 100 граммов пряжи, для пояса или шали — от 300 до 400 граммов. По словам активистов, изделия из собачьей шерсти хорошо сохраняют тепло и подходят для носки в суровых условиях. В приюте уже несколько месяцев практикуют вычесывание шерсти у собак и прядение нитей. Готовую пряжу будут передавать рукодельницам, которые свяжут вещи для военнослужащих. Ранее URA.RU сообщало, что секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев прибыл в Ханты-Мансийск с рабочим визитом. Они вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком дали старт отправке из ХМАО техники в помощь бойцам специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...