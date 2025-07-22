В ХМАО из шерсти бездомных собак будут вязать носки для бойцов СВО

В Сургуте волонтеры приюта «Переправа» планируют изготавливать носки и пояса для участников спецоперации из пряжи на основе собачьей шерсти. Об этом URA.RU сообщила соучредитель движения «Дай лапу» Александра Нуриева.
«Идея появилась еще в 2022 году, когда началась спецоперация. Мы работали над проектом, искали мастериц, которые умеют делать пряжу из собачьей шерсти. Сейчас готовы начать работу в этом направлении», — пояснила она.
Для пары носков требуется около 100 граммов пряжи, для пояса или шали — от 300 до 400 граммов. По словам активистов, изделия из собачьей шерсти хорошо сохраняют тепло и подходят для носки в суровых условиях.
В приюте уже несколько месяцев практикуют вычесывание шерсти у собак и прядение нитей. Готовую пряжу будут передавать рукодельницам, которые свяжут вещи для военнослужащих.
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