В столице ХМАО нейросеть оценит состояние дорог

В Ханты-Мансийске для оценки состояния дорог начал использоваться автокомплекс, работающий на основе искусственного интеллекта. Как сообщил в соцсети глава окружной столицы Максим Ряшин, оборудование фиксирует дефекты и затем данные по цепочке передаются подрядчику.
«Теперь состояние дорожной инфраструктуры оценивает специальный автокомплекс нейросетевого наблюдения. По зафиксированным дефектам, оперативно формируются задания на выполнение ремонтных или иных работ, после чего они направляются в МДЭП», — поделился Ряшин в своем telegram-канале.
Уточняется, что новый комплекс представляет собой автомобиль, на который установлены камеры и датчики. Они фиксируют ямы и выбоины, стертую разметку, поврежденные бордюры и люки, а также мусор и граффити в городе.
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