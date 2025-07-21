Аналитики назвали трендовые развлечения на природе в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе у жителей становятся популярны трендовые развлечения на природе. Среди них оказались бампербол и выездные квизы, рассказали URA.RU аналитики «Авито»
«Участники надевают надувные сферы и играют в футбол, регби или устраивают командные „битвы“. Смех, драйв и безопасные падения обеспечены! Организаторы доставляют оборудование, надувают шары и предоставляют судью-инструктора», — поясняют эксперты суть бампербола.
Выездные квизы тоже можно устраивать на свежем воздухе. Участники отвечают на интеллектуальные вопросы по разным темам. Вместе с этим на природу югорчане также заказывают выездные фуршеты с гастробоксами.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Югры стал популярен алтимат-фрисби. Это командная пляжная игра с летающим диском.
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