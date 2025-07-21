21 июля 2025

Аналитики назвали трендовые развлечения на природе в ХМАО

У жителей ХМАО набирают популярность на природе игры в квизы и бампербол
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане играют на природе в квизы и бампербол
Югорчане играют на природе в квизы и бампербол Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе у жителей становятся популярны трендовые развлечения на природе. Среди них оказались бампербол и выездные квизы, рассказали URA.RU аналитики «Авито»

«Участники надевают надувные сферы и играют в футбол, регби или устраивают командные „битвы“. Смех, драйв и безопасные падения обеспечены! Организаторы доставляют оборудование, надувают шары и предоставляют судью-инструктора», — поясняют эксперты суть бампербола.

Выездные квизы тоже можно устраивать на свежем воздухе. Участники отвечают на интеллектуальные вопросы по разным темам. Вместе с этим на природу югорчане также заказывают выездные фуршеты с гастробоксами.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Югры стал популярен алтимат-фрисби. Это командная пляжная игра с летающим диском.

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В Ханты-Мансийском автономном округе у жителей становятся популярны трендовые развлечения на природе. Среди них оказались бампербол и выездные квизы, рассказали URA.RU аналитики «Авито» «Участники надевают надувные сферы и играют в футбол, регби или устраивают командные „битвы“. Смех, драйв и безопасные падения обеспечены! Организаторы доставляют оборудование, надувают шары и предоставляют судью-инструктора», — поясняют эксперты суть бампербола. Выездные квизы тоже можно устраивать на свежем воздухе. Участники отвечают на интеллектуальные вопросы по разным темам. Вместе с этим на природу югорчане также заказывают выездные фуршеты с гастробоксами. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Югры стал популярен алтимат-фрисби. Это командная пляжная игра с летающим диском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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