Лавров рассказал, как Россия будет отвечать на теракты со стороны Киева

Лавров: науськивание Киева на теракты получит от России достойный отпор
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров заявил, что Россия даст отпор науськиваниям Киева на теракты против мирных людей
Лавров заявил, что Россия даст отпор науськиваниям Киева на теракты против мирных людей Фото:

Москва будет жестко реагировать на призывы киевских властей к совершению диверсий и терактов против гражданских объектов и мирного населения РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Постоянное науськивание киевского режима на продолжение провокаций, на продолжение террористических актов против гражданских объектов, против мирных граждан РФ <...> Конечно же, они будут получать достойный отпор», — подчеркнул Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что подобные действия со стороны Киева не прекращаются.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Евросоюз пытается сдержать Россию, используя Украину. Однако Москва намерена достичь всех поставленных целей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Москва будет жестко реагировать на призывы киевских властей к совершению диверсий и терактов против гражданских объектов и мирного населения РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Постоянное науськивание киевского режима на продолжение провокаций, на продолжение террористических актов против гражданских объектов, против мирных граждан РФ <...> Конечно же, они будут получать достойный отпор», — подчеркнул Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что подобные действия со стороны Киева не прекращаются. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Евросоюз пытается сдержать Россию, используя Украину. Однако Москва намерена достичь всех поставленных целей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...