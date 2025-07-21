21 июля 2025

Экс-директор автопредприятия мэрии Сургута добился отмены приговора о получении взятки почти в миллион рублей

В ХМАО заново рассмотрят уголовное дело экс-директора автопредприятия Попова
© Служба новостей «URA.RU»
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Судья вернул уголовное дело Попова на дорасследование
Судья вернул уголовное дело Попова на дорасследование Фото:

Бывший директор «Сургутского производственного объединения пассажирского автотранспорта» Алексей Попов добился отмены приговора о взятке. Ранее его осудили на девять лет колонии за получение 900 тысяч рублей от подрядчика.

«Дело возвращено в следственный орган для устранения недостатков. Оно будет рассматриваться заново», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. По его словам, решение принял окружной суд.

По версии следствия, Попов получил деньги за содействие при заключении и исполнении контракта на поставку топлива. В мае 2024 года Сургутский городской суд признал его виновным и назначил наказание — девять лет лишения свободы и штраф в семь миллионов рублей.

URA.RU направило запрос в пресс-службу суда ХМАО. Ответ на момент публикации не поступил.

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Бывший директор «Сургутского производственного объединения пассажирского автотранспорта» Алексей Попов добился отмены приговора о взятке. Ранее его осудили на девять лет колонии за получение 900 тысяч рублей от подрядчика. «Дело возвращено в следственный орган для устранения недостатков. Оно будет рассматриваться заново», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. По его словам, решение принял окружной суд. По версии следствия, Попов получил деньги за содействие при заключении и исполнении контракта на поставку топлива. В мае 2024 года Сургутский городской суд признал его виновным и назначил наказание — девять лет лишения свободы и штраф в семь миллионов рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу суда ХМАО. Ответ на момент публикации не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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