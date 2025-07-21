21 июля 2025

В Сургуте хромой рецидивист украл из магазина месячный запас шоколадок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянин украл шоколада на 7,5 тысяч рублей
Сургутянин украл шоколада на 7,5 тысяч рублей Фото:

Полицейские Сургута поймали местного жителя, который украл из магазина три коробки шоколадных плиток. Сладости стоили 7,5 тысяч рублей.

«Незаконно пополнить продуктовую корзину сладостями мужчина пришел целенаправленно, предварительно взяв с собой черный пакет. Подойдя к полке с лакомствами, он сложил товар в полиэтиленовый пакет и, не оплатив его, вышел из магазина. Похищенное изъято и будет возвращено в супермаркет», — говорится в telegram-канале полиции Югры.

Момент кражи записали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно хромающего мужчину с тростью. Оказалось, что он 1988 года рождения и его уже не раз судили.

С сургутянина взяли подписку о невыезде. За грабеж ему грозит лишение свободы на четыре года.

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Полицейские Сургута поймали местного жителя, который украл из магазина три коробки шоколадных плиток. Сладости стоили 7,5 тысяч рублей. «Незаконно пополнить продуктовую корзину сладостями мужчина пришел целенаправленно, предварительно взяв с собой черный пакет. Подойдя к полке с лакомствами, он сложил товар в полиэтиленовый пакет и, не оплатив его, вышел из магазина. Похищенное изъято и будет возвращено в супермаркет», — говорится в telegram-канале полиции Югры. Момент кражи записали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно хромающего мужчину с тростью. Оказалось, что он 1988 года рождения и его уже не раз судили. С сургутянина взяли подписку о невыезде. За грабеж ему грозит лишение свободы на четыре года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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