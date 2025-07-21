Полицейские Сургута поймали местного жителя, который украл из магазина три коробки шоколадных плиток. Сладости стоили 7,5 тысяч рублей.
«Незаконно пополнить продуктовую корзину сладостями мужчина пришел целенаправленно, предварительно взяв с собой черный пакет. Подойдя к полке с лакомствами, он сложил товар в полиэтиленовый пакет и, не оплатив его, вышел из магазина. Похищенное изъято и будет возвращено в супермаркет», — говорится в telegram-канале полиции Югры.
Момент кражи записали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно хромающего мужчину с тростью. Оказалось, что он 1988 года рождения и его уже не раз судили.
С сургутянина взяли подписку о невыезде. За грабеж ему грозит лишение свободы на четыре года.
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