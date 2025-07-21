21 июля 2025

«Мы с пацанами»: олимпийский чемпион потребовал построить скейт-парк в Нижневартовске. Видео

Олимпийский чемпион Храмцов потребовал построить скейт-парк в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Храмцов потребовал построить скейт-парк в «ипотечной долине» Нижневартовска
Максим Храмцов потребовал построить скейт-парк в «ипотечной долине» Нижневартовска Фото:

Олимпийский чемпион по тхэквондо из Нижневартовска (ХМАО) Максим Храмцов потребовал построить в новых районах города скейт-парк. Знаменитый спортсмен вступился за местных подростков, которые вынуждены городить себе трамплины для трюков из мусора.

«Гуляя по своему микрорайону с собакой, я увидел картину, которую прикреплю в следующем видеоролике. Мы с пацанами прям требуем, чтобы в нашем городе в новом микрорайоне, либо здесь где-нибудь в ближайших местах открыли скейт-парк», — рассказал в своем telegram-канале Храмцов.

На видео спортсмен показал, что посреди тротуара школьники построили себе из мусора трамплин для трюков на самокате. А чтобы смягчить падение постелили на землю старый матрас.

Сейчас в Нижневартовске есть пока только один скейт-парк. Роллердром находится в центре города — в нескольких километрах от новых районов.

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Олимпийский чемпион по тхэквондо из Нижневартовска (ХМАО) Максим Храмцов потребовал построить в новых районах города скейт-парк. Знаменитый спортсмен вступился за местных подростков, которые вынуждены городить себе трамплины для трюков из мусора. «Гуляя по своему микрорайону с собакой, я увидел картину, которую прикреплю в следующем видеоролике. Мы с пацанами прям требуем, чтобы в нашем городе в новом микрорайоне, либо здесь где-нибудь в ближайших местах открыли скейт-парк», — рассказал в своем telegram-канале Храмцов. На видео спортсмен показал, что посреди тротуара школьники построили себе из мусора трамплин для трюков на самокате. А чтобы смягчить падение постелили на землю старый матрас. Сейчас в Нижневартовске есть пока только один скейт-парк. Роллердром находится в центре города — в нескольких километрах от новых районов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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