Олимпийский чемпион по тхэквондо из Нижневартовска (ХМАО) Максим Храмцов потребовал построить в новых районах города скейт-парк. Знаменитый спортсмен вступился за местных подростков, которые вынуждены городить себе трамплины для трюков из мусора.
«Гуляя по своему микрорайону с собакой, я увидел картину, которую прикреплю в следующем видеоролике. Мы с пацанами прям требуем, чтобы в нашем городе в новом микрорайоне, либо здесь где-нибудь в ближайших местах открыли скейт-парк», — рассказал в своем telegram-канале Храмцов.
На видео спортсмен показал, что посреди тротуара школьники построили себе из мусора трамплин для трюков на самокате. А чтобы смягчить падение постелили на землю старый матрас.
Сейчас в Нижневартовске есть пока только один скейт-парк. Роллердром находится в центре города — в нескольких километрах от новых районов.
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