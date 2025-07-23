23 июля 2025

В Екатеринбурге ждут главу Минюста РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Константина Чуйченко ожидается на следующей неделе
Визит Константина Чуйченко ожидается на следующей неделе Фото:

В Екатеринбурге ждут министра юстиции России Константина Чуйченко. Уральскую столицу он должен посетить на следующей неделе, поделился источник URA.RU.

«Под него готовят большую программу, но она пока согласовывается. В планах — встреча с врио губернатора Денисом Паслером», — рассказал собеседник.

Чуйченко — нечастый гость в Екатеринбурге. В открытом доступе информации о его публичных визитах в город не нашлось.

Он закончил Ленинградский государственный университет (ЛГУ), где учился на одном курсе с экс-президентом и зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрием Медведевым. Считается его близким другом. Чуйченко долгие годы работал в администрации президента, с 2018 по 2020 годы был вице-премьером — руководителем аппарата правительства РФ. Пост министра юстиции он занял в январе 2020 года.

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В Екатеринбурге ждут министра юстиции России Константина Чуйченко. Уральскую столицу он должен посетить на следующей неделе, поделился источник URA.RU. «Под него готовят большую программу, но она пока согласовывается. В планах — встреча с врио губернатора Денисом Паслером», — рассказал собеседник. Чуйченко — нечастый гость в Екатеринбурге. В открытом доступе информации о его публичных визитах в город не нашлось. Он закончил Ленинградский государственный университет (ЛГУ), где учился на одном курсе с экс-президентом и зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрием Медведевым. Считается его близким другом. Чуйченко долгие годы работал в администрации президента, с 2018 по 2020 годы был вице-премьером — руководителем аппарата правительства РФ. Пост министра юстиции он занял в январе 2020 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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