В Екатеринбурге ждут главу Минюста РФ

В Екатеринбурге ждут министра юстиции России Константина Чуйченко. Уральскую столицу он должен посетить на следующей неделе, поделился источник URA.RU.
«Под него готовят большую программу, но она пока согласовывается. В планах — встреча с врио губернатора Денисом Паслером», — рассказал собеседник.
Чуйченко — нечастый гость в Екатеринбурге. В открытом доступе информации о его публичных визитах в город не нашлось.
Он закончил Ленинградский государственный университет (ЛГУ), где учился на одном курсе с экс-президентом и зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрием Медведевым. Считается его близким другом. Чуйченко долгие годы работал в администрации президента, с 2018 по 2020 годы был вице-премьером — руководителем аппарата правительства РФ. Пост министра юстиции он занял в январе 2020 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!