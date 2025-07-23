23 июля 2025

В Челябинске на две недели отменят трамваи на ЧМЗ

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвайные рельсы перенесут на новый путепровод
Трамвайные рельсы перенесут на новый путепровод Фото:

В Челябинске с 24 июля по 6 августа перекрывают движение трамваев в Металлургический район. Это необходимо для переноса путей на новый мост.

«Временно закрывается движение трамваев в Металлургический район. Перенос путей на новый трамвайный мост, по которому вагоны будут следовать в период капитального ремонта автомобильного моста на Черкасской», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт»

С 22 часов 24 июля до 5 часов 6 августа на время монтажных работ трамваи №3, 14 и 20 будут идти до Депо №2. В эти даты движение трамвая №19 будет приостановлено. Трамвайный маршрут №9 «ЦХП — Коксохим» будет курсировать с интервалом в 11 минут. Для передвижения рекомендуется использовать автобусы №15, 19, 24, 31, 35, 41, 42, 43, 71, 72, а также троллейбус №14.

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В Челябинске с 24 июля по 6 августа перекрывают движение трамваев в Металлургический район. Это необходимо для переноса путей на новый мост. «Временно закрывается движение трамваев в Металлургический район. Перенос путей на новый трамвайный мост, по которому вагоны будут следовать в период капитального ремонта автомобильного моста на Черкасской», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт» С 22 часов 24 июля до 5 часов 6 августа на время монтажных работ трамваи №3, 14 и 20 будут идти до Депо №2. В эти даты движение трамвая №19 будет приостановлено. Трамвайный маршрут №9 «ЦХП — Коксохим» будет курсировать с интервалом в 11 минут. Для передвижения рекомендуется использовать автобусы №15, 19, 24, 31, 35, 41, 42, 43, 71, 72, а также троллейбус №14.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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