В Челябинске на две недели отменят трамваи на ЧМЗ

В Челябинске с 24 июля по 6 августа перекрывают движение трамваев в Металлургический район. Это необходимо для переноса путей на новый мост.
«Временно закрывается движение трамваев в Металлургический район. Перенос путей на новый трамвайный мост, по которому вагоны будут следовать в период капитального ремонта автомобильного моста на Черкасской», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт»
С 22 часов 24 июля до 5 часов 6 августа на время монтажных работ трамваи №3, 14 и 20 будут идти до Депо №2. В эти даты движение трамвая №19 будет приостановлено. Трамвайный маршрут №9 «ЦХП — Коксохим» будет курсировать с интервалом в 11 минут. Для передвижения рекомендуется использовать автобусы №15, 19, 24, 31, 35, 41, 42, 43, 71, 72, а также троллейбус №14.
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