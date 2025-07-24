24 июля 2025

Нужно ли екатеринбуржцам отменять отпуск в Таиланде из-за конфликта с Камбоджей

Екатеринбуржцам, летящим в Таиланд, нечего бояться из-за конфликта с Камбоджей
© Служба новостей «URA.RU»
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Военные действия происходят вдали от туристических мест
Военные действия происходят вдали от туристических мест Фото:

Екатеринбуржцам, которые запланировали отдых в Таиланде, нет смысла беспокоиться о вооруженном конфликте с Камбоджей. Единственное, что может нарушить идиллию отпуска — высокие волны и дожди на островах. Об этом URA.RU рассказала директор бюро международного туризма «Спутник» Екатерина Волкова.

«Военные действия находятся достаточно далеко от курортной зоны — Пхукета и Паттайи. Поэтому туристы никак не страдают, они от нас [туроператоров] узнают, что происходит. Цены особо не изменились, чартерные рейсы почти не ставят», — пояснила Волкова.

Кроме обострения военного конфликта между Таиландом и Камбоджей, Волкова отметила, что сейчас там совсем не сезон. Недавно прошел тайфун, а в море высокие волны.

«Сезон в Таиланде начинается, когда у нас совсем не сезон, то есть осенью-зимой. Сейчас, конечно, можно слетать и отдохнуть, если не ради моря, а красот местности. Летом большинство едет ради экскурсий, плюс большой выбор отелей», — заключила эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало о военном конфликте между Таиландом и Камбоджей. Военные устроили перестрелку на спорном участке. Туристам, оказавшимся в зоне конфликта, дали рекомендации, как вернуться в Россию.

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Екатеринбуржцам, которые запланировали отдых в Таиланде, нет смысла беспокоиться о вооруженном конфликте с Камбоджей. Единственное, что может нарушить идиллию отпуска — высокие волны и дожди на островах. Об этом URA.RU рассказала директор бюро международного туризма «Спутник» Екатерина Волкова. «Военные действия находятся достаточно далеко от курортной зоны — Пхукета и Паттайи. Поэтому туристы никак не страдают, они от нас [туроператоров] узнают, что происходит. Цены особо не изменились, чартерные рейсы почти не ставят», — пояснила Волкова. Кроме обострения военного конфликта между Таиландом и Камбоджей, Волкова отметила, что сейчас там совсем не сезон. Недавно прошел тайфун, а в море высокие волны. «Сезон в Таиланде начинается, когда у нас совсем не сезон, то есть осенью-зимой. Сейчас, конечно, можно слетать и отдохнуть, если не ради моря, а красот местности. Летом большинство едет ради экскурсий, плюс большой выбор отелей», — заключила эксперт. Ранее URA.RU рассказывало о военном конфликте между Таиландом и Камбоджей. Военные устроили перестрелку на спорном участке. Туристам, оказавшимся в зоне конфликта, дали рекомендации, как вернуться в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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