Екатеринбуржцам, которые запланировали отдых в Таиланде, нет смысла беспокоиться о вооруженном конфликте с Камбоджей. Единственное, что может нарушить идиллию отпуска — высокие волны и дожди на островах. Об этом URA.RU рассказала директор бюро международного туризма «Спутник» Екатерина Волкова.
«Военные действия находятся достаточно далеко от курортной зоны — Пхукета и Паттайи. Поэтому туристы никак не страдают, они от нас [туроператоров] узнают, что происходит. Цены особо не изменились, чартерные рейсы почти не ставят», — пояснила Волкова.
Кроме обострения военного конфликта между Таиландом и Камбоджей, Волкова отметила, что сейчас там совсем не сезон. Недавно прошел тайфун, а в море высокие волны.
«Сезон в Таиланде начинается, когда у нас совсем не сезон, то есть осенью-зимой. Сейчас, конечно, можно слетать и отдохнуть, если не ради моря, а красот местности. Летом большинство едет ради экскурсий, плюс большой выбор отелей», — заключила эксперт.
Ранее URA.RU рассказывало о военном конфликте между Таиландом и Камбоджей. Военные устроили перестрелку на спорном участке. Туристам, оказавшимся в зоне конфликта, дали рекомендации, как вернуться в Россию.
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