В Перми продали необычное здание телефонной станции

В Перми компания «Ростелеком» реализовала здание автоматизированной телефонной станции. Оно расположено на улице Подлесная, 45 в микрорайоне Парковый.
«Новым владельцем объекта стало ООО „УДС“, сумма сделки составила 120 млн рублей. На данный момент назначение здания не определено. Согласно условиям сделки, у продавца сохранено право аренды помещений сроком на 19 месяцев, в течение которых здесь продолжит функционировать контакт-центр компании», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
Вопрос о возможном сносе здания и последующей жилой застройке участка осложнен необходимостью переноса значительного объема инженерных сетей, что делает такой вариант экономически нецелесообразным. Эксперты издания предполагают, что объект может быть переоборудован под офисный центр.
Здание бывшей АТС отличается оригинальной архитектурой с узкими оконными проемами. Оно было возведено в 1980-е годы специально для размещения оборудования аналоговой станции типа АТС-22, что и обусловило особенности конструкции. Аналогичные типовые здания встречаются и в других крупных городах России.
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