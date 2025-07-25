Суд закрыл опасное семейное кафе в Перми

Индустриальный районный суд Перми постановил временно закрыть семейное кафе «Суперленд». Оно находится на Шоссе Космонавтов, 162Б. Там выявили нарушения санитарных правил, которые создавали угрозу здоровью и жизни посетителей.
«Специалисты Роспотребнадзора установили, что на основные продукты питания — яйца, мясо и фрукты — отсутствовали необходимые сопроводительные документы. Кроме того, сырье доставлялось через зону, предназначенную для хранения готовых блюд, а сырое мясо размещалось в одном холодильнике с продуктами, предназначенными к непосредственному употреблению, что значительно повышает риск бактериального загрязнения», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».
Проверка также выявила, что у 70% сотрудников в медкнижках отсутствовали отметки о прохождении обязательных профилактических прививок против кори, дифтерии и вирусного гепатита А. Ежедневный медицинский осмотр работников на наличие инфекций не проводился. Кроме того, готовые блюда реализовывались спустя значительное время после их приготовления, а условия и сроки хранения продуктов неоднократно нарушались.
Суд признал индивидуального предпринимателя виновной в нарушении санитарных требований (части 1 статьи 6.6 КоАП РФ) и приостановил деятельность кафе на 20 суток. У предпринимательницы есть 10 дней на обжалование решения.
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