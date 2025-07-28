На главное беговое событие года в Перми заканчиваются слоты

Более 12,5 тысячи человек зарегистрировались на Пермский марафон 2025 года, который пройдет 6 и 7 сентября. По данным организаторов, регистрация на дистанции 1 км (для детей 5-10 лет) и 5 км полностью завершена из-за высокого спроса.
«Регистрация на дистанции 5 км и 1 км закрыта. Все слоты на эти забеги проданы. На самую массовую дистанцию в 10 км к настоящему моменту выкуплено 2812 из 5000 мест. Для эстафеты „Экиден“ свободными остаются 384 слота. На полумарафонскую дистанцию (21,1 км) зарегистрировались 1248 участников, а марафонскую (42,2 км) выбрали 418 человек», — сообщили организаторы спортивного события в соцсети «ВКонтакте».
Оргкомитет ожидает, что к сентябрю число участников может приблизиться к 20 тысячам. Призовой фонд Пермского марафона-2025 составит 3,2 млн рублей. Мероприятие традиционно станет главным спортивным событием осени для жителей Пермского края и других регионов страны.
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