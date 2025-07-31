Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Президент России Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий административную ответственность за поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете, а также за распространение рекламы VPN и передачу абонентских номеров третьим лицам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно тексту закона, пользователям грозят штрафы от трех до пяти тысяч рублей за умышленный поиск или получение доступа к материалам, признанным экстремистскими и включенным в федеральный список. Это касается и использования программ, позволяющих обходить блокировки на доступ к запрещенным ресурсам.
За распространение рекламы программ и сервисов для обхода ограничений, в частности VPN, предусмотрены значительные штрафы: для граждан — от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей. Объявления о продаже или передаче абонентских номеров и данных для входа на интернет-ресурсы также попадают под действие новых санкций.
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