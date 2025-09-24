Лавров и Рубио встретятся в Нью-Йорке в среду

Лавров встретится с Рубио в Нью-Йорке 24 сентября в 19:00 по мск
Лавров встретится с Рубио в Нью-Йорке 24 сентября в 19:00 по мск
новость из сюжета
Генассамблея ООН в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио проведут встречу в Нью-Йорке 24 сентября в 19:00 по московскому времени. Об этом говорится в официальном графике главы американского внешнеполитического ведомства.

«Секретарь Рубио встречается с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в 12.00 (19.00 мск — ред.)», — приводят расписание графика РИА Новости. Сообщение опубликовано на сайте агентства. 

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Самолет с министром преодолел путь из Москвы в США по северному маршруту почти за 12 часов. Встреча с Рубио станет первой за последние четыре года встречей между главами внешнеполитических ведомств России и США.

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартует 23 сентября в Нью-Йорке. Главной темой мероприятия заявлена «Лучше вместе: 80 лет и далее ради мира, развития и прав человека». В числе основных вопросов, которые планируется рассмотреть, — конфликт между Россией и Украиной, обострение на Ближнем Востоке, вопросы, связанные с изменением климата, а также обеспечение прав человека. Делегацию от Украины возглавит президент Владимир Зеленский, который выступит с речью, в то время как российскую сторону представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

