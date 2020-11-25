В Миассе криминальный авторитет стремится в серые кардиналы

Депутаты городского собрания Миасса столкнулись с неожиданной проблемой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты городского собрания Миасса (Челябинская область) столкнулись с неожиданной проблемой. Ранее судимый депутат Владимир Мурашкин, соратник лидера ОПГ «Турбазовские», Сергея Чащина, отбывающего срок за заказные убийства, пытается взять под контроль работу депутатского корпуса. Как рассказали URA.RU в собрании депутатов, делает он это весьма топорным способом.

«Мурашкин стал обзванивать депутатов накануне каждой сессии с вопросом, как они намереваются голосовать, и чуть ли не требует перед ним отчитаться, — рассказал URA.RU один из депутатов. — К примеру, 27 ноября на сессии планируется узаконить участок для нового инвестпроекта, и Мурашкина это мнение почему-то очень интересует. И так по каждому ключевому вопросу».

Другие депутаты также подтвердили URA.RU, что Мурашкин ведет себя как руководитель собрания, перед которым все обязаны отчитываться, а также пытается вести с ними переговоры от неких очень важных людей. «Естественно, что с ним никто не хочет общаться. Но его поведение удивляет», — отмечают URA.RU собеседники. Еще один депутат высказал предположение, что Мурашкин пытается взять на себя роль «серого кардинала»: переговорщика от депутатского корпуса с мэрией и бизнесом.

Ранее он был неофициальным советником экс-мэра Миасса Геннадия Васькова и выступал в качестве переговорщика. Иногда эти переговоры были на уровне угроз.

«После того, как Васькова уволили, а затем посадили, Мурашкин оказался не у дел, а теперь стал депутатом и пытается вести себя, как хозяин положения, — рассказал URA.RU другой народный избранник. — Избрание Мурашкина депутатов городского собрания стало неприятным сюрпризом и для местных элит, и для Единой России».

«Я не знаю, откуда вы взяли эту информацию, со мной связи не было», — ответил Мурашкин URA.RU. На вопрос, не обзванивал ли он депутатов накануне, Мурашкин положил трубку.