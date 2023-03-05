05 марта 2023

Пермяки, помогающие бойцам в зоне СВО, освоили производство сухих супов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, суп, армия, первое блюдо, обед, столовая
Помимо супов пермяки готовят различные виды каш Фото:

В Перми горожане запустили производство сублимированных супов для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. О производстве продукции сообщается в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

«Друзья, наше производство еды запустило в работу супы! В пятницу [3 марта] получили наклейки для супов от рекламного агентства. Огромная благодарность Татьяне Чертковой и Ивану Шадрину за молниеносный отклик», — сообщается в мессенджере.

В супах, которые готовит команда волонтеров, используется сушеное мясо курицы. Сейчас неравнодушные горожане обратились за помощью — они готовы закупить мясо по приемлемым ценам. Помимо сухих супов участники проекта готовят для бойцов различные виды сублимированных каш.

Пермяки также освоили производство турникетов. Изделия уже оценили ветераны боевых действий из Волгограда. Специальная военная операция, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, ведется с конца февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что ее главная цель -защита мирного населения Донецкой и Луганской республик от многолетней агрессии со стороны киевского режима.

Для приготовления горячего блюда требуется лишь вода
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Пермяки готовят различные виду супов, в которые с недавнего времени решено добавлять сушеное мясо курицы. На фото — упаковка для продукции
Фото:

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В Перми горожане запустили производство сублимированных супов для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. О производстве продукции сообщается в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». «Друзья, наше производство еды запустило в работу супы! В пятницу [3 марта] получили наклейки для супов от рекламного агентства. Огромная благодарность Татьяне Чертковой и Ивану Шадрину за молниеносный отклик», — сообщается в мессенджере. В супах, которые готовит команда волонтеров, используется сушеное мясо курицы. Сейчас неравнодушные горожане обратились за помощью — они готовы закупить мясо по приемлемым ценам. Помимо сухих супов участники проекта готовят для бойцов различные виды сублимированных каш. Пермяки также освоили производство турникетов. Изделия уже оценили ветераны боевых действий из Волгограда. Специальная военная операция, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, ведется с конца февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что ее главная цель -защита мирного населения Донецкой и Луганской республик от многолетней агрессии со стороны киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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