Помимо супов пермяки готовят различные виды каш Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми горожане запустили производство сублимированных супов для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. О производстве продукции сообщается в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

«Друзья, наше производство еды запустило в работу супы! В пятницу [3 марта] получили наклейки для супов от рекламного агентства. Огромная благодарность Татьяне Чертковой и Ивану Шадрину за молниеносный отклик», — сообщается в мессенджере.

В супах, которые готовит команда волонтеров, используется сушеное мясо курицы. Сейчас неравнодушные горожане обратились за помощью — они готовы закупить мясо по приемлемым ценам. Помимо сухих супов участники проекта готовят для бойцов различные виды сублимированных каш.

Пермяки также освоили производство турникетов. Изделия уже оценили ветераны боевых действий из Волгограда. Специальная военная операция, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, ведется с конца февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что ее главная цель -защита мирного населения Донецкой и Луганской республик от многолетней агрессии со стороны киевского режима.

Для приготовления горячего блюда требуется лишь вода Фото: telegram-канал «Молот — наш пермский танковый батальон»