Пятикилометровая пробка выстроилась на выезде из Екатеринбурга. Фото

Пробка начинается от ТЦ «Комсомолл»
Пробка начинается от ТЦ «Комсомолл» Фото:

В Екатеринбурге вечером 11 августа на дублере Сибирского тракта выстроилась пятикилометровая пробка в сторону Тюмени из-за аварии. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Пробка растянулась на несколько километров из-за ДТП с легковушками. Говорят, что в аварии есть пострадавшие», — сказал собеседник. Судя по «Яндекс. Картам», затор начинается практически от ТЦ «Комсомолл».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что на месте аварии работают инспекторы ДПС, организована проверка.

Фото:
Фото:

