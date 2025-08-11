Пробка начинается от ТЦ «Комсомолл»
В Екатеринбурге вечером 11 августа на дублере Сибирского тракта выстроилась пятикилометровая пробка в сторону Тюмени из-за аварии. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Пробка растянулась на несколько километров из-за ДТП с легковушками. Говорят, что в аварии есть пострадавшие», — сказал собеседник. Судя по «Яндекс. Картам», затор начинается практически от ТЦ «Комсомолл».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что на месте аварии работают инспекторы ДПС, организована проверка.
