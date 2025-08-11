В сети опубликован трейлер комедийного фильма «Три свадьбы и один побег» с участием актрисы Инги Оболдиной, родившейся в Кыштыме (Челябинская область). Как сообщает кинокомпания «Пионер», премьера картины запланирована на 11 сентября.
«Комедия „Три свадьбы и один побег“ — это история о столкновении поколений, о выборе между долгом и собой, о том, как иногда приходится перехитрить не только близких, но и обстоятельства. Главные роли исполняют Инга Оболдина, Полина Денисова, Роман Евдокимов, Арам Вардеванян и другие», — рассказала кинокомпания во «ВКонтакте».
Оболдина исполнила главную роль Нуцы — жительницы села Хуап, воспитывающей трех дочерей. Фильм также стал режиссерским дебютом Кирилла Логинова.
«В фильме я играю абхазскую маму. У меня три дочки, и я хочу удачно выдать их замуж. Но получается не по плану, а по любви. Поскольку это комедия, то хулиганили мы от души. Да и партнеры были прекрасные. В картине во всем присутствует кавказский колорит, в кадре сплошная красота», — передает сайт «Кино-Театр.ру» слова Оболдиной.
Актриса отметила, что съемки проходили в аутентичных локациях. Среди горных пейзажей и водопадов, где люди живут веками. Ранее URA.RU сообщало о том, что сюжет фильма «Три свадьбы и один побег» строится вокруг конфликта между традиционными ценностями и мечтами младшей дочери, которая хочет стать актрисой вместо замужества.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!