В ХМАО жители выиграли почти 55 миллионов рублей в лотерею

Югра попала в список регионов-лидеров по выигрышам в лотерею. За июль жители выиграли почти 55 миллионов рублей, сообщила URA.RU пресс-служба Национальной лотереи.
«Регионы-лидеры по сумме выигрышей. В Ханты-Мансийском автономном округе в лотерее было выиграно 54 315 444 рублей», — следует из сообщения организаторов.
Среди счастливчиков также оказались жители Чувашии, которые получили почти 34 миллиона рублей. А в Санкт-Петербурге жители выиграли около 6,5 миллионов.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО выиграли с начала года 739 миллионов рублей, играя в лотерею. По данным «Столото», тогда Югра вошла в десятку регионов по количеству победителей.
