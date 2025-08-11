11 августа 2025

В ХМАО силовики назвали вероятную причину гибели пациента, обнаруженного под окнами больницы

В ХМАО силовики расследуют гибель пациента окружной клинической больницы
Следователи проводят проверку после гибели человека возле окружной больницы Нижневартовска
Следователи проводят проверку после гибели человека возле окружной больницы Нижневартовска

Гибель пациента Нижневартовской окружной клинической больницы, тело которого 5 августа нашли под окнами медучреждения, не связана с преступлением. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Гибель пациента не носила криминального характера. Вероятнее всего, мужчина покончил с собой», — рассказал собеседник агентства.

В больнице выразили соболезнования родным погибшего и заявили о готовности сотрудничать со следствием. В СК на запрос журналиста агентства ответили, что по факту гибели продолжается проверка, параллельно ее организовал департамент здравоохранения Югры.

