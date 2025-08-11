В ХМАО силовики назвали вероятную причину гибели пациента, обнаруженного под окнами больницы

Гибель пациента Нижневартовской окружной клинической больницы, тело которого 5 августа нашли под окнами медучреждения, не связана с преступлением. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Гибель пациента не носила криминального характера. Вероятнее всего, мужчина покончил с собой», — рассказал собеседник агентства.
В больнице выразили соболезнования родным погибшего и заявили о готовности сотрудничать со следствием. В СК на запрос журналиста агентства ответили, что по факту гибели продолжается проверка, параллельно ее организовал департамент здравоохранения Югры.
