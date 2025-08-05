В ХМАО под окнами больницы обнаружен труп человека

Под окнами окружной больницы Нижневартовска обнаружен труп человека, силовики начали проверку
Возле Нижневартовской окружной клинической больницы обнаружен труп человека. Следственный комитет начал проверку.
«Произошедшая ситуация — трагедия и мы приносим свои искренние соболезнования близким погибшего. В настоящее время больница взаимодействует со следственными и правоохранительными органами по вопросам процессуальной проверки», — сообщили агентству в пресс-службе больницы.
В следственном комитете URA.RU сообщили, что по факту гибели человека проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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