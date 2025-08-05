В ХМАО под окнами больницы обнаружен труп человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Под окнами окружной больницы Нижневартовска обнаружен труп человека, силовики начали проверку
Под окнами окружной больницы Нижневартовска обнаружен труп человека, силовики начали проверку Фото:

Возле Нижневартовской окружной клинической больницы обнаружен труп человека. Следственный комитет начал проверку.

«Произошедшая ситуация — трагедия и мы приносим свои искренние соболезнования близким погибшего. В настоящее время больница взаимодействует со следственными и правоохранительными органами по вопросам процессуальной проверки», — сообщили агентству в пресс-службе больницы.

В следственном комитете URA.RU сообщили, что по факту гибели человека проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Возле Нижневартовской окружной клинической больницы обнаружен труп человека. Следственный комитет начал проверку. «Произошедшая ситуация — трагедия и мы приносим свои искренние соболезнования близким погибшего. В настоящее время больница взаимодействует со следственными и правоохранительными органами по вопросам процессуальной проверки», — сообщили агентству в пресс-службе больницы. В следственном комитете URA.RU сообщили, что по факту гибели человека проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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