Российские войска установили контроль над Щербиновкой и Искрой в ДНР в результате активных действий группировки «Восток». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно сводке Минобороны РФ, украинские вооруженные силы понесли значительные потери на разных участках фронта. В зоне ответственности группировки «Север» отмечается уничтожение до 155 украинских военнослужащих и двух танков за прошедшие сутки. Группировка «Южная» нанесла поражение живой силе и технике противника, в результате чего потери ВСУ превысили 265 человек. В районе ответственности группировки «Восток» зафиксированы потери ВСУ до 230 военнослужащих за сутки. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции, при этом украинская сторона потеряла до 225 человек личного состава.
Группировка «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника, что привело к потерям ВСУ свыше 355 военнослужащих за сутки. На направлении «Днепр» российские подразделения уничтожили более 85 украинских военных. По данным Минобороны, за сутки украинские вооруженные силы понесли совокупные потери, превышающие тысячу человек на различных направлениях. Также отмечается уничтожение техники, включая танки и другую бронетехнику.
