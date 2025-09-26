Особой категории россиян предложили дать еще 14 дней отпуска

Миронов предложил давать 14 дней отпуска ухаживающим за инвалидами I группы
В России предложили давать 14 дней отпуска ухаживающим за инвалидами I группы
В России предложили давать 14 дней отпуска ухаживающим за инвалидами I группы

В России выступили с предложением предоставить ежегодный дополнительный отпуск до 14 дней гражданам, воспитывающим детей-инвалидов или ухаживающим за инвалидами I группы. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. 

«Работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником, являющимся инвалидом I группы, либо за ребенком-инвалидом, гарантируется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней», — говорится в письме Миронова. Оно есть в распоряжении ТАСС. 

Миронов направил письмо с просьбой внести изменения в статью 263 Трудового кодекса РФ. Сейчас такой отпуск предоставляется только в организациях с соответствующим коллективным договором, что создает неравенство среди граждан. Миронов подчеркнул, что лица, ухаживающие за детьми с инвалидностью и инвалидами I группы, сталкиваются с огромной физической и эмоциональной нагрузкой. По его словам, государство должно обеспечивать этим гражданам не менее чем базовый уровень социальной защиты.

