Командиры ВСУ массово бросают свои позиции в районе Красного Лимана, связи с ними нет

Командование бригады ВСУ сбежало с краснолиманского направления
ВСУ покидают позиции на краснолиманском направлении
ВСУ покидают позиции на краснолиманском направлении Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Практически треть личного состава и руководство одного из батальонов ВСУ покинули свои позиции на краснолиманском направлении. Об этом рассказали российским журналистам в силовых структурах. 

«Практически треть военнослужащих батальона обеспечения вместе с управлением 60 ОМБр ВСУ сбежали из расположения на краснолиманском направлении», — сообщили представители силовых структур в разговоре с ТАСС. По их словам, после ухода украинского командования связь с ними полностью утрачена, а управление батальоном оказалось фактически парализовано.

Ранее на других участках фронта также фиксировались случаи отказа украинских военнослужащих возвращаться на позиции из-за плотного огня российских войск, несмотря на приказы командования. В частности, на красноармейском (покровском) направлении боец ВСУ отказался выполнять приказ офицера после уничтожения позиции.

