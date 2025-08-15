Практически треть личного состава и руководство одного из батальонов ВСУ покинули свои позиции на краснолиманском направлении. Об этом рассказали российским журналистам в силовых структурах.
«Практически треть военнослужащих батальона обеспечения вместе с управлением 60 ОМБр ВСУ сбежали из расположения на краснолиманском направлении», — сообщили представители силовых структур в разговоре с ТАСС. По их словам, после ухода украинского командования связь с ними полностью утрачена, а управление батальоном оказалось фактически парализовано.
Ранее на других участках фронта также фиксировались случаи отказа украинских военнослужащих возвращаться на позиции из-за плотного огня российских войск, несмотря на приказы командования. В частности, на красноармейском (покровском) направлении боец ВСУ отказался выполнять приказ офицера после уничтожения позиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.