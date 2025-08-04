Опубликована запись переговоров нежелающего умирать бойца ВСУ с командиром

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Опубликованы радиопереговоры нежелающего умирать бойца ВСУ с командиром
Опубликованы радиопереговоры нежелающего умирать бойца ВСУ с командиром Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец ВСУ на красноармейском (покровском) направлении отказался возвращаться на свою позицию под огнем российских войск, несмотря на прямой приказ командира 14-й бригады Нацгвардии. Об этом сообщает военный блогер Борис Рожин, опубликовавший аудиозапись телефонных переговоров между военнослужащими.

Судя по записи, которая есть в telegram-канале Рожина, офицер с позывным Белый требует от подчиненного, известного как Амбал, объяснить, почему тот в третий раз отступает с передовой под огнем ВС РФ. На это боец отвечает, что его позиция полностью уничтожена и оставаться там невозможно. Однако командир выражает недоверие к его словам и категорически настаивает на возвращении, используя нецензурную лексику.

Ранее британское издание The Daily Telegraph сообщило, что ВСУ признали неизбежность скорой утраты контроля над Красноармейском (Покровском). По данным издания, украинские военные рассматривают потерю этого населенного пункта как вопрос ближайшего времени, пишет RT. В публикации подчеркивается, что «время для солдат на линии фронта быстро истекает».

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Боец ВСУ на красноармейском (покровском) направлении отказался возвращаться на свою позицию под огнем российских войск, несмотря на прямой приказ командира 14-й бригады Нацгвардии. Об этом сообщает военный блогер Борис Рожин, опубликовавший аудиозапись телефонных переговоров между военнослужащими. Судя по записи, которая есть в telegram-канале Рожина, офицер с позывным Белый требует от подчиненного, известного как Амбал, объяснить, почему тот в третий раз отступает с передовой под огнем ВС РФ. На это боец отвечает, что его позиция полностью уничтожена и оставаться там невозможно. Однако командир выражает недоверие к его словам и категорически настаивает на возвращении, используя нецензурную лексику. Ранее британское издание The Daily Telegraph сообщило, что ВСУ признали неизбежность скорой утраты контроля над Красноармейском (Покровском). По данным издания, украинские военные рассматривают потерю этого населенного пункта как вопрос ближайшего времени, пишет RT. В публикации подчеркивается, что «время для солдат на линии фронта быстро истекает».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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