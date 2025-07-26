В Пермском крае запустят новое направление работы с нейросетью в медицине

В Пермском крае хотят облегчить труд врачей, внедряя искусственный интеллект в еще одно направление работы специалистов. Об этом сообщила пресс-служба минздрава региона. Сейчас возможности ИИ используют в трех направлениях.
«Система помогает врачам с выбором тактики лечения. Четвертым проектом с нейросетью в пермской медицине станет помощь при чтении компьютерных томограмм при исследовании органов грудной клетки», — на заявление ведомства ссылается агентство «Текст».
ИИ в Прикамье применяется для обработки медицинских карт, анализа флюорографических изображений и маммографических снимков. Технология «подсвечивает» пользователю выявленные у пациента особенности, акцентируя внимание на потенциальных патологических изменениях.
Ранее пермские врачи при поддержке специалистов из Москвы провели уникальную для РФ операцию с помощью передовых технологий телемедицины. Тогда пациенткой стала 43-летняя женщина с тяжелой формой аритмии.
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